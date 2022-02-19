Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой России Владимиром Путиным. Об этом 19 февраля заявил сам украинский лидер журналистам в Мюнхене.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Один из сотрудников СМИ спросил у Зеленского, каковы намерения Владимира Путина относительно Украины.

«Я не знаю, чего хочет президент РФ, — отметил Зеленский. — Предлагаю встретиться».

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что реагировать на вбросы о российском вторжении на Украину не имеет смысла.