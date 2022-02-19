Киев, 19 февраля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предложил созвать заседание Совбеза ООН при участии Украины, Германии и Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Я предлагаю в ближайшие недели созвать саммит государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН при участии Украины, Германии и Турции для решения вопросов по вызовам безопасности в Европе», — сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина требует честных ответов о перспективах членства в Европейском Союзе и НАТО.

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