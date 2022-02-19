Берлин, 19 февраля 2022, 19:02 — REGNUM Украина требует честных ответов о перспективах членства в Европейском Союзе и НАТО, заявил 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, чтобы «действительно помочь Украине, западным странам не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в военный блок НАТО не стоит в повестке и не случится в «обозримом будущем».
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