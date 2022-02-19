Берлин, , 19:02 — REGNUM Украина требует честных ответов о перспективах членства в Европейском Союзе и НАТО, заявил 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Восемь лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через восемь лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы?» — сказал Зеленский на Мюнхенской конференции.

По его словам, чтобы «действительно помочь Украине, западным странам не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения».

«Нам говорят — дверь открыта. Но пока — посторонним вход воспрещен. Если не все члены Североатлантического союза хотят видеть нас или все члены Североатлантического союза не хотят видеть нас, скажите честно. Открытая дверь — это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы», — сказал он на Мюнхенской конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в военный блок НАТО не стоит в повестке и не случится в «обозримом будущем».

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