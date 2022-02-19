Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной являются ложью. Об этом 19 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Мюнхене.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«То, что показали, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что якобы что-то долетело в Ростовскую область, — заявил Зеленский. — Это всё провокация, это всё чистая ложь».

По его словам, в Ростовской области нет никаких «погибших людей и раненых».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области сообщили, что в регионе зарегистрировано два взрыва украинских снарядов.