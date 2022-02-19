Санкт-Петербург, 19 февраля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В Петербурге постепенно заканчивается первая партия вакцины «Спутник-М», предназначенной для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Город попросит Минздрав прислать новую партию детской вакцины. Об этом сообщил 19 февраля председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб Вакцина «Спутник М»

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По его данным, всего в город было поставлено 3720 комплектов доз вакцины «Спутник-М», к 19 февраля прививки от ковида в Петербурге сделали 2737 детей.

«Данная партия в ближайшее время закончится, Комитет по здравоохранению написал письмо в Минздрав РФ с просьбой о поставке новой партии детской вакцины», — отметил Лисовец.

При этом запас всех видов вакцины для взрослых достаточен и составляет в Петербурге более 654 тыс. доз, «её поставка пока не требуется», добавил чиновник.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге от COVID-19 первично привито 1278 человек, закончил вакцинацию за сутки 4071 человек. Всего по линии комздрава Петербурга полностью вакцинированы 2 969 873 человека.