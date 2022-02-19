Тарасовский район, Ростовская область, 19 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области ИА REGNUM предоставили кадры с места взрыва украинского снаряда в приграничном с Донбассом Тарасовском районе Ростовской области.

56.rosguard.gov.ru Уничтожение снаряда

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На кадрах видно, что взрыв боеприпаса уничтожил постройку. От воронки ещё виден дым, на земле — жёлто-зелёные пятна.

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ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области подтверждено два попадания украинских боеприпасов. Снаряды найдены в Тарасовском районе. Однако телеграм-каналы сообщают о третьем взрыве, прогремевшем на хуторе в Тарасовском районе.