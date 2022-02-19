Тарасовский район, Ростовская область, 19 февраля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Ростовской области зарегистрировано два взрыва украинских снарядов, попавших на территорию приграничных населённых пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 19 февраля.

U.S. Navy Взрыв

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Оба случая произошли в Тарасовском районе. По данным ведомства, один из снарядов взорвался в двух километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения на хуторе Маноцкий.

«Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедших событий», — уточнили в ведомстве.