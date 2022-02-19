Минск, 19 февраля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 7856 и достигло 875 934. Об этом БЕЛТА сообщили 19 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 875 934 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6348.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 861 397 человек и что всего в стране было проведено 12 272 563 теста на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 8,1 тыс. носителей SARS-CoV-2.