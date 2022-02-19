Москва, 19 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который поставил под сомнение высказывание президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе, являются неприемлемыми. Об этом 19 февраля сообщает Министерство иностранных дел РФ.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД РФ

«Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», — сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида».

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Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем заявил, что в отношении Донбасса со стороны украинских властей происходит геноцид.

В свою очередь Шольц заявил, что слова о геноциде населения в Донбассе являются нелепыми.