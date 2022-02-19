Москва, 19 февраля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. КПРФ считает, что военный шантаж Запада «должен получить принципиальный ответ в виде твёрдой позиции России по защите мирного населения Донбасса и наказанию агрессоров». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, об этом говорится в распространенном заявлении КПРФ за подписью лидера партии депутата Госдумы Геннадия Зюганова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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Он предложил комплекс чрезвычайных мер.

Прежде всего это помощь детям, женщинам, старикам — всем беженцам из Донбасса, которые стремятся укрыться от войны на территории России.

Кроме того, по его мнению, принятое обращение Госдумы президенту РФ Владимиру Путину становится еще более актуальным.

«Сегодня это решение становится ключом к обузданию агрессии против двух республик и защите их населения», — отмечается в документе.

В КПРФ считают, что пришла пора перестать надеяться на диалог с наследниками Бандеры и Шухевича, имеющими к тому же могущественных покровителей.

«Необходима реализация целого комплекса мер по принуждению к миру инициаторов массового кровопролития», — говорится в заявлении.

Он также призвал перейти «в решительное политическое наступление против любых попыток реабилитации фашизма».

«В деле развертывания антифашистского и антивоенного движения предлагаем использовать весь арсенал двустороннего и многостороннего взаимодействия с другими странами, широко задействовать методы парламентской и народной дипломатии», — следует из документа.

В целом, считают в КПРФ, в сложившейся ситуации задача освобождения от бандеровской диктатуры не может быть решена самим украинским народом. Задача денацификации Украины должна стать важнейшей заботой мирового сообщества, говорится в заявлении.