Санкт-Петербург, 19 февраля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Количество госпитализаций в Петербурге с COVID-19 на уходящей неделе снизилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил 19 февраля глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По его словам, доля свободных коек для таких пациентов составляет более 20%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 18%. В связи со снижением госпитализации, в том числе у заболевших беременных женщин, в Петербурге вернули в штатный режим 91 инфекционную койку в Родильном доме №16.

С подтвержденной коронавирусной инфекцией в больницах Петербурга лечатся 311 детей. Количество заболевающих COVID-19 детей сейчас почти втрое меньше, чем число выздоравливающих детей.

«Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся около 240 тысяч человек, из которых более 232 тысяч — в амбулаторном звене», — отметил Дмитрий Лисовец.

Он напомнил, что с понедельника, 21 февраля, в поликлиниках Петербурга возобновляется прием пациентов специалистами и диспансеризация, а также медосмотры детей.