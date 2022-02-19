Москва, 19 февраля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. По факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины возбуждено уголовное дело. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

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По данным следствия, 19 февраля обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области произвели находящиеся на территории Украины неустановленные лица, используя реактивную систему залпового огня.

«Жертв среди мирного населения нет… — говорится в сообщении. — По факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, … возбуждено уголовное дело».

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля в Тарасовском районе Ростовской области разорвался второй за сутки снаряд.