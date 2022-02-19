Прага, 19 февраля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Россия своими действиями в ситуации на Украине создает угрозу для Чехии, заявил премьер-министр республики Петр Фиала в видеообращении к согражданам, выложенном в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

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По его словам, со стороны России «повторно проявляются усилия воздействовать на политическое устройство и устройство безопасности в Европе».

«Мы не можем не видеть в этом стремление опять сделать из нашей страны слабую и разделенную страну, на которую будет как-то воздействовать Россия», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР добыла план наступательной операции ВСУ.

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