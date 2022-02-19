Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности и куда глава Украины прибыл сегодня, 19 февраля.

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном

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«Встретился сБорисом Джонсономв Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги», — написал Зеленский на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Зеленский подчеркнул, что они с Джжонсоном едины в стремлении к дэскалации ситуации вокруг Украины и хотят решать проблему только дипломатическим ключом. Также президент Украины поблагодарил премьер-министра Великобритании за поддержку Киева и сотрудничество ради «безопасности и мира».

Напомним, что Зеленский вопреки предостережениям президента США Джозефа Байдена прибыл-таки на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы выступить перед западными кураторами.