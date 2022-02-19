Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 19 февраля написал сам украинский лидер на своей странице в соцсети Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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«Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене, — сообщил украинский лидер. — Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем».

Зеленский также добавил, что власти Украины благодарны Британии за «поддержку и сотрудничество ради безопасности и мира».

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время разговора с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом заявил, что Украина наращивает силы в Донбассе и продолжает вооруженные провокации.