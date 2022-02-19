Санкт-Петербург, 19 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области 19 февраля сообщили о том, что на территории региона готовы принять и разместить до полутора тысяч беженцев из республик Донбасса, вынужденно покинувших места своего постоянного проживания из-за военной агрессии Украины.

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Правительство Ленинградской области

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«Ленобласть подтвердила готовность в два этапа принять до 1500 беженцев с Донбасса. Соответствующее уведомление направлено в центральный аппарат МЧС», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинградской области.