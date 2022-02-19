Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Тарасовском районе Ростовской области произошел разрыв ещё одного боевого снаряда. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

.artstepvision.ca РЗСО Град

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Сообщается, что взрыв произошел на территории Тарасовского района Ростовской области, который примыкает к оккупированной украинскими войсками части Луганской Народной Республики, в частности к населенному пункту Станица Луганская, который контролируют украинские вооруженные формирования.

По предварительным данным, это может быть снаряд от системы залпового огня «Град».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром на территории станицы Митякинская в Тарасовском районе Ростовской области разорвался артиллерийский снаряд, прилетевший с территории Украины.