Пекин, 19 февраля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров поделился ожиданиями от финального матча олимпийского турнира со сборной Финляндии, который состоится завтра, 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Почему плохо играем с финнами? Это очень организованная команда в обороне. У них есть настоящие мастера. С ними нельзя расслабляться вообще. Постоянно держать темп, двигаться и играть агрессивно. Мы знаем их, знаем, как надо работать. В каких=то моментах мы действительно похожи с Финляндией, но думаю, что не только наши две сборные играют в таком стиле», — цитирует Федорова издание «Чемпионат».

На пути к финалу турнира команда ОКР одержала победы над сборными Дании (3:1) и Швеции (2:1 с учетом буллитов). На групповом этапе сборная России проиграла лишь в одном матче против сборной Чехии со счетом 5:6.