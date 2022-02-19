Пекин, 19 февраля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. 25-летний российский лыжник Александр Большунов 19 февраля выиграл масс-старт, став тем самым трехкратным чемпионом Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

(сс)Granada Александр Большунов

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Александр Большунов преодолел дистанцию в 28,4 километра за 1 час, 11 минут и 32,7 секунды. Вторым пришел россиянин Иван Якимушкин (+5,5). Бронзовую медаль олимпийской сборной Норвегии принес Симен Крюгер (+7,0).

Ранее Александр Большунов занимал первое место в скиатлоне 2×15 километров (6 февраля) и эстафете 4×10 километров (13 февраля).

Под конец восемнадцатого дня Олимпийских игр 2022 года олимпийская сборная России, имея в своем активе шесть золотых, десять серебряных и тринадцать бронзовых медалей, занимает восьмое место в медальном зачете. Первую строчку с огромным отрывом в пять золотых медалей занимает сборная Норвегии.