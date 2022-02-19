Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к землякам с просьбой не множить слухи в связи с эвакуацией мирного населения Донбасса. Глава региона обратил внимание на то, что ситуация находится под контролем.

Беженцы

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«В Ростовской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, без каких-либо сбоев. В целом сохраняется нормальная ситуация. <…> Прошу вас, друзья, не множьте слухи, все под контролем. На Дону всегда охотно протягивали руку помощи тем, кто в этом нуждался. Делаем это и сейчас», — написал Голубев в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CaKFFp4suYR/

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области готовы разместить 14 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, что в Ростовской области с 10:00 мск 19 февраля объявлен режим ЧС.