Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ продолжит активно поддерживать Украину, но воздержится от поставок оружия германского производства. Об этом Шольц сказал сегодня, 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

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По словам Шольца, Германи оказывает Украину очень существенную помощь, особенно в финансовом плане. Берлин и далее намерен продолжать это делать для стабилизации ситуации на Украине. Однако по поставках вооружений речи быть не может.

«У Германии очень строгие правила контроля над экспортом вооружений. Если обратить на них внимание, то такие поставки со стороны Германии были невозможны», — сказал Шольц.

Напомним, что Украина буквально требует от Германии поставок оружия, заявляя, что та помощь, что Берлин оказывает Киеву является недостаточной. При этом другие западные страны, входящие в блок НАТО, активно поставляют Украине системы вооружений.