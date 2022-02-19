Москва, 19 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» запущена с государственного испытательного космодрома Плесецк в рамках учений сил стратегического сдерживания РФ. 19 февраля об этом сообщается на сайте президента России.

Mil.ru Ракетные комплексы «Ярс»

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Пуск баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Минобороны РФ Плесецк проведён по полигону «Кура» на полуострове Камчатка. Другие цели на этом полигоне поразили ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС.

Также в рамках учений осуществлён пуск по полигону «Кура» баллистической ракеты «Синева» с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия». В сообщении отмечается, что все ракеты поразили назначенные цели.

Учения сил стратегического сдерживания прошли под руководством верховного главнокомандующего ВС России, президента РФ Владимира Путина. Он контролировал ход учений из ситуационного центра Кремля вместе с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.