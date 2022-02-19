Пекин, 19 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Адвокаты американской сборной по фигурному катанию уведомили Международный олимпийский комитет (МОК) о том, что ими была подана апелляция, в которой содержится требование вручить им серебряные медали за командный турнир до окончания Олимпийских игр (ОИ) в Пекине. Об этом 19 февраля сообщает Associated Press.

Цитата из видео YouTube Пиктограммы зимней олимпиады в Пекине 2022

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Уточняется, что в письме, которое 19 февраля было направлено на имя президента МОК Томаса Баха, отмечается, что адвокаты сборной США намерены обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) до церемонии закрытия Игр, которая должна пройти 20 февраля.

Также в нем указывается, что «правила МОК предписывают, что церемония вручения медалей спортсменам должна следовать после завершения каждого спортивного мероприятия» и выражается надежда на то, что МОК пересмотрит свое решение, однако из-за срочности вопроса адвокаты вынуждены были подать апелляцию.

«Церемония вручения медалей на Олимпийских играх — это не то, что можно повторить где-либо еще, и они должны быть вручены на глазах у всего мира, прежде чем покинуть Пекин», — указал исполнительный директор US Figure Skating Рэмси Бейкер.

Отметим, победительницей в командном турнире по фигурному катанию стала сборная России, второе место у команды США, третье — у Японии. При этом церемония награждения была отменена из-за разбирательств по поводу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую заподозрили в употреблении допинга.