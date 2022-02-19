Москва, 19 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Успешные пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» и ракеты наземного базирования «Искандер» проведены 19 февраля в рамках учений сил стратегического сдерживания под руководством верховного главнокомандующего ВС России, президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

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Путин контролировал ход учений из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В плановых учениях сил стратегического сдерживания приняли участие силы Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В рамках учений Воздушно-космические силы РФ провели успешные пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал». Учебный запуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер» произведён на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

«Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики», — подчеркнули в пресс-службе президента РФ.