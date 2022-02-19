Луганск, 19 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о переводе органов государственной власти, предприятий и организаций на условия военного времени. Указ опубликован сегодня, 19 февраля.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Напомним, что ситуация в Донбассе в очередной раз обострилась после того, как украинские власти сосредоточили мощную наступательную группировку на линии фронта. По последним данным, украинские вооруженные формирования готовятся к массированному наступлению.

Власти ЛНР И ДНР вечером 18 февраля объявили о начале эвакуации гражданского населения республик в Россию. Утром 19 февраля в республиках объявили всеобщую мобилизацию.