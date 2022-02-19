Москва, 19 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада станут соучастниками «преступлений против человечности» со стороны Киева, если продолжат игнорировать опасное положение жителей Донбасса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Она выразила мнение, что «цивилизованные демократии» забыли про права человека, детей, стариков, обеспечение гуманитарных организаций, журналистов.

«Ничего из этого в Донбассе, по мнению «цивилизованных демократий», защищать не требуется, … с их точки зрения, этого там просто нет», — написала Захарова в Telegram-канале.

Донбасс нуждается в помощи, а те, кто продолжит не замечать бедственное положение его жителей, станут соучастниками Киева, добавила она.

«Миллионы погибших по всему миру от их геополитических экспериментов уже не смогут призвать своих убийц к ответу. РФ делала всё возможное, чтобы противодействовать этим бесчинствам», — отметила представитель МИД РФ.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об активных обстрелах со стороны ВСУ.