Лыжник Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии ОИ
Пекин, 19 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Российский лыжник Александр Большунов, являющийся трехкратным чемпионом зимних Олимпийских игр (ОИ) в Пекине, станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр. Об этом 19 февраля сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, ее слова приводит РИА Новости.
Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»
При этом церемония закрытия Олимпиады пройдет в Пекине в воскресенье, 20 февраля. На открытии Игр знаменосцами олимпийской сборной России были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.
Отметим, Александр Большунов стал на Олимписйких играх обладателем золотых медалей в скиатлоне, эстафете 4×10 км и масс-старте. Также он занял второе место в гонке на 15 км с раздельным стартом и выиграл бронзу в командном спринте.