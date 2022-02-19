Донецк, 19 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции ДНР вынуждены вести ответный огонь для подавления огневых точек ВСУ. Об этом 19 февраля сообщил Эдуард Басурин — официальный представитель Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Подразделения Народной милиции вынуждены постоянно подавлять огневые точки ВС Украины, чтобы не допустить гибель мирного населения», — отметил он.

В ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан в РФ — Ростовскую область — в связи с угрозой вторжения Украины.