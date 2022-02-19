Курск, 19 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 183 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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19 февраля зарегистрировано 417 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 99 тыс. 287 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 85 тыс. 370 пациентов, в том числе 240 — за последние сутки.

Всего скончались 2254 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.