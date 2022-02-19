Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Ростовской области спасатели возвели два палаточных лагеря, в которых будет проводиться регистрация граждан, прибывающих из Донбасса. Затем жителей ЛДНР доставят в стационарные пункты размещения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

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В ведомстве уточнили, что к приёму мирного населения Донбасса подготовлено 282 пункта временного размещения. В районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган развернуты два городка жизнеобеспечения вместимостью 400 человек.

На месте задействовано более 450 специалистов и 150 единиц техники. В готовность приведены Тульский и Ногинский спасательные центры.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области утром 19 февраля введён режим ЧС. К доставке беженцев из Донбасса привлекли 150 автобусов и подготовили 10 поездов.