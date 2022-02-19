Пекин, 19 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Российский лыжник Александр Большунов посвятил выигранную им золотую награду в марафоне на Олимпийских играх в Пекине своей супруге Анне. Об этом спортсмен рассказал 19 февраля в эфире «Матч ТВ».

Цитаата из видео на YouTubeсс Александр Большунов

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«Хочу сказать спасибо всем тренерам, которые помогали, всем, кто со мной работал. Хочу передать привет своим родным и близким, они переживают и поддерживают. Аня, любимая, эта медаль для тебя. Мы многое прошли вместе, когда были проблемы, но держались вместе. Через несколько дней у нее День рождения, эта медаль для нее», — сказал он.

Также российский спортсмен заявил, что он очень благодарен сборной России по лыжным гонкам, члены которой очень старались и помогали.

«Я преклоняюсь перед нашим сервисом, который отработал более, чем на 100% в каждой гонке, лыжи работали просто идеально», — добавил Большунов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Большунов победил в марафоне свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине.