Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Ростовской области к доставке беженцев из Донбасса привлекли 150 автобусов и подготовили 10 поездов. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории РФ 19 февраля.

Поезд

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Эвакуация населения проводится как общественным, так и личным транспортом. К доставке привлечено 150 автобусов. Также подготовлено 10 электропоездов и поездов дальнего следования, 10 единиц грузового автотранспорта.

«Необходимо наладить перераспределение потоков беженцев, чтоб исключить заторы на пропускных пунктах. Прибытия граждан необходимо прорабатывать заблаговременно, за сутки-двое вперёд», — отметил Чуприян.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области утром 19 февраля введён режим ЧС. Правительство Ростовской области, а также ведомства и службы, задействованные в приёме и размещении мирных жителей Донбасса, переведены на круглосуточный режим работы.