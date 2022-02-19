Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки от COVID-19 привились около 1,3 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 февраля.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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На сегодняшний день участниками прививочной кампании стали 2 млн 32,1 тыс. человек (+ 1360 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 983,12 тыс. человек (+ 1286 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области до сих не выполнен план вакцинации взрослого населения от COVID-19. Вместе с тем проводится иммунизация детей в возрасте от 12 до 17 лет.