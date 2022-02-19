Донецк, 19 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования стягивают на Горловском направлении артиллерийские системы для нанесения массированного удара. Об этом сегодня, 19 февраля, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ в Донбассе

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Напомним, что ситуация в Донбассе в очередной раз обострилась после того, как власти Украины сосредоточили значительные ударные силы на фронте. Конфигурация этих сил указывает, что Киев намерен наступать.

В последние дни существенно возросло число обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны украинских вооруженных формирований. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации гражданского населения в Россию. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.