Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 4629 человек, выписаны с выздоровлением 6312 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики в «красной зоне»

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Наибольшее число носителей коронавируса выявили в Ростове-на-Дону (862), Таганроге (275), Шахтах (252), Волгодонске (247), Новочеркасске (209), Аксайском (144) и Азовском (142) районах, Новошахтинске (135), Каменске-Шахтинском (134), Батайске (129), Сальском районе (125), Азове (117), Неклиновском (109), Белокалитвинском районе (103). Более 13,5% заразившихся — люди старше 66 лет, чуть менее 15% — дети.

Победить COVID-19 не смогли две женщины и семеро мужчин.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 288 629 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 228 073 человека. Жертвами коронавируса стали 10 230 пациентов.