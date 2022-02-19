Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Правительство Ростовской области, а также ведомства и службы, задействованные в приёме и размещении мирных жителей Донбасса, переведены на круглосуточный режим работы. Об этом 19 февраля сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru Правительство Ростовской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

По словам главы региона, докладывать об обстановке с беженцами из Донецкой и Луганской Народных Республик поручение каждые два часа, а в случае необходимости — мгновенно.

К работе в условиях режима ЧС готовы все необходимые структуры, уточнил Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области, по официальным данным на утро 19 февраля, временный приют нашли 1692 жителя Донбасса. На Дону подготовлено 143 пункта временного размещения.