Донецк, 19 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Разведка ДНР обнаружила передвижение танков, гаубиц, САУ украинских силовиков, сообщил Эдуард Басурин — официальный представитель Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Отмечается, что в зоне ответственности 95-й десантно-штурмовой бригады замечено передвижение колонны из 11-ти танков. В зоне ответственности 53-й механизированной бригады в Рыбинском — движение шести САУ «2С1» и 10-ти буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт Б» калибром 152 мм.

Украинский лидер Владимир Зеленский отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе в ближайшее время, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область (РФ) из-за угроз со стороны Киева.