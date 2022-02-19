Донецк, 19 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Ситуация на линии фронта в Донбассе — критическая. Такое заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сегодня, 19 февраля.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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«Ситуация на линии соприкосновения остается критической. Украинские каратели продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и террор мирного населения нашей республики», — сказал Басурин.

Он подчеркнул, что все многочисленные факты нарушения огня в оперативном порядке были доведены до представителей украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из-за критической угрозы нападения на Донбасс украинских вооруженных формирований власти ДНР и ЛНР приняли решение начать вывоз гражданского населения в Россию. Сегодня в Донбассе была объявлена всеобщая мобилизация.