Пекин, 19 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Российский лыжник Александр Большунов победил в марафоне свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Большунов

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Победное время спортсмена из России на сокращенной с 50 до 30 км дистанции составило 1 час 11 минут и 32,7 секунды.

Серебряную награду завоевал еще один российский лыжник — Иван Якимушкин, отставание которого от победителя составило +5,5 секунды. Третье место досталось представителю Норвегии Симену Крюгера, отставшему от лидера на +7,0 секунды.

Отметим, эта золотая медаль стала для Александра Большунова третьей на Олимпиаде в Пекине.