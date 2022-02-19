Пекин, 19 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Применяемая на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине система закрытого «пузыря» полностью выполнила свою задачу, позволив предотвратить передачу коронавируса SARS-CoV-2 среди участников Игр. Об этом 19 февраля заявил глава координационной комиссии Игр в Пекине Хуан Антонио Самаранч — младший в ходе 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com Талисман зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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По словам главы координационной комиссии ОИ, которые приводит ТАСС, самое большое числа случаев заражения коронавирусом — 48 человек — было выявлено на Олимпиаде 4 февраля, в то время, как к 19 февраля на изоляции осталось только восемь человек, включая двух спортсменов.

«Надеюсь, к церемонии закрытия не останется никого. 171 тест из 1,7 млн показали положительный результат внутри «пузыря». Каждый из 171 случая был отслежен на предмет близких контактов. Так что передачи вируса внутри «пузыря» не было. Система закрытого «пузыря» сработала на 100%», — сказал он.

Также Хуан Антонио Самаранч — младший уточнил, что в общей сложности по приезде на Игры в Пекин было выявлено 264 заразившихся SARS-CoV-2, что составляет менее 2% от общего количества проведенных тестов на новый вирус.

«Конечно, каждому позитивно протестированному конкретному человеку неважны эти проценты. Он сам для себя был 100%. И наши усилия были сосредоточены, чтобы сделать все для этих людей», — заключил главы координационной комиссии Игр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о сокращении дистанции лыжного марафона среди мужчин на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине с 50 до 30 км прокомментировал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.