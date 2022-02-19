Пекин, 19 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Решение о сокращении дистанции лыжного марафона среди мужчин на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине с 50 до 30 км прокомментировал 19 февраля тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

На лыжах

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«Отрицательно отношусь к решению организаторов. Дистанция на 50 км предполагает работу на выносливость, на терпение», — приводит его слова «РИА Новости Спорт».

Также российский тренер отметил, что погода в районе, где пройдет марафон лыжников является одинаковой для всех и в ней, по его мнению, нет ничего суперэкстремального

«Это абсолютно неправильный подход. Увеличиваются шансы для тех спортсменов, которые не дистанционщики», — добавил Бородавко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение о сокращении дистанции лыжного марафона среди мужчин с 50 до 30 км из-за непогоды приняли организаторы Олимпийских игр в Пекине.