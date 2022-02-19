Донецк, 19 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Соцсеть Facebook временно заблокировала аккаунт администрации донецкой Горловки из-за публикаций о начале эвакуации жителей города в РФ, сообщается на странице администрации города во «ВКонтакте».

C_osett Facebook

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

"Друзья, сегодня официальное сообщество администрации города Горловка в Facebook было заблокировано администрацией сайта на 24 часа», — отмечается в сообщении.

Ранее руководства ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации жителей республик в Ростовскую область (Россия) в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

Также руководители республик объявили о всеобщей мобилизации.