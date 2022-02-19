Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Ростовской области подготовили 13 тыс. мест для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«В Ростовской области развернуто 143 ПВР емкостью около 13 тыс. мест для эвакуированных из Донбасса», — цитирует главу региона РИА Новости.

ИА REGNUM сообщало, что врио главы МЧС РФ Александр Чуприян на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поддержал решение донского губернатора Василия Голубева ввести в Ростовской области режим ЧС.

Напомним, с 18 февраля в Ростовской области действует режим повышенной готовности.