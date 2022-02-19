Москва, 19 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. На 20 февраля у президента РФ Владимира Путина запланирован телефонный разговор с коллегой Эммануэлем Макроном (Франция).

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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Об этом 19 февраля сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Ранее западные СМИ сообщили, что Макрон намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 февраля, а 20 февраля — переговорить с Путиным.