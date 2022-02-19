В Кремле анонсировали разговор Путина и Макрона
Москва, 19 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. На 20 февраля у президента РФ Владимира Путина запланирован телефонный разговор с коллегой Эммануэлем Макроном (Франция).
Kremlin.ru
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»
Об этом 19 февраля сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Ранее западные СМИ сообщили, что Макрон намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 февраля, а 20 февраля — переговорить с Путиным.