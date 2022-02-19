Ростов-на-Дону, 19 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поддержал решение донского губернатора Василия Голубева ввести в Ростовской области режим ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 19 февраля.

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«Сейчас губернатор сообщил на заседании КЧС о том, что режим ЧС в Ростовской области решено ввести с 10:00 мск 19 февраля, министр ЧС поддержал это решение», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM сообщало, что с 18 февраля в Ростовской области действует режим повышенной готовности. На Дону начали разворачивать пункты временного размещения мирных граждан Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Первые автобусы в Ростовскую область прибыли вечером 18 февраля.