Байден: в США считают, что РФ нападёт на Украину в ближайшие дни
Вашингтон, 19 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. РФ в предстоящие дни якобы попытается «атаковать» Украину, заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга. Доказательств таких намерений РФ он не привел.
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По его словам, у Вашингтона «есть причины» так считать. Он утверждает, что войска РФ «выберут для атаки» Киев.
«Есть основания считать, что силы РФ планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни», — утверждает он.
Байден также выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин будто бы уже принял соответствующее решение, и отметил, что США будут продолжать диалог с Москвой.
В последние месяцы государства Запада выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Москва не раз подобные обвинения отвергала.