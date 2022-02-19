В ЛНР объявлена всеобщая мобилизация
Луганск, 19 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сегодня, 19 февраля, подписал указ о всеобщей мобилизации в республике.
Иван Шилов ИА REGNUM
Донбасс
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Ранее подобный указ подписал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Напомним, что ситуация в Донбассе очередной раз обострилась — Украина сосредоточила крупные ударные силы на линии фронта и готовится к наступлению.
Власти ДНР и ЛНР уже объявили об эвакуации населения в Россию. Прежде всего вывозятся старики, женщины и дети.