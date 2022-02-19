Более 30 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию
Донецк, 19 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. С момента объявления эвакуации граждан ДНР и ЛНР в России уже более 30 тысяч жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают власти Донецкой и Луганской Народных Республик.
Иван Шилов ИА REGNUM
Донбасс
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МЧС ДНР сообщило, что в Россию эвакуированы уже 6,5 тысяч человек. Власти ЛНР заявили, что республики покинули 25 тысяч человек.
С сегодняшнего дня жители Донбасса начнут прибывать на территорию России уже железнодорожными поездами. В течение суток ожидается прибытие десяти составов по десять вагонов каждый.
В первую очередь эвакуируются старики, женщины и дети.