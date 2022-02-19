Иерусалим, , 09:49 — REGNUM В Израиле зарегистрировано 2,2 млн подтвержденных заражений штаммом коронавируса «Омикрон», но фактическое число случаев намного выше — около 4,5 млн, что составляет почти половину населения Израиля. Об этом заявил эпидемиолог Эран Сегал 19 февраля в интервью 12 каналу израильского телевидения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

В общей сложности с начала пандемии в стране заразились COVID-19 от 6 до 7 млн человек (около 70% всего населения страны).

В последние недели число новых случаев заболевания в Израиле снижается после зафиксированного в январе пика, и правительство начало отменять правила, введенные для сдерживания волны «Омикрон».

18 февраля министерство здравоохранения сообщило о 15 358 случаях заражения, диагностированных накануне. В разгар вспышки в январе было зафиксировано рекордное количество случаев заражения — 85 185 в день.

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил ранее, что волна заболеваемости идет на спад, и решено прекратить систему пропуска Green Passк концу февраля. Некоторые другие ограничения останутся в силе.