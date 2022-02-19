Вашингтон, 19 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Джо Байден — президент США — раскритиковал намерение президента Украины Владимира Зеленского посетить на этой неделе Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Джо Байден

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«Это может не быть … мудрым выбором, но это его решение», — отметил Байден, отвечая на вопросы после выступления с речью о ситуации вокруг Украины.

Ранее NBC отмечал, что в Белом доме США обеспокоены планами украинского лидера уехать из страны для посещения Мюнхенской конференции.